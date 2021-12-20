Минздрав РФ включил вакцинацию от COVID-19 в календарь профилактических прививок

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В Минздраве России утвердили национальный календарь профилактических прививок и календарь прививок по эпидпоказаниям, в него в том числе входит прививка от COVID-19. Приказ размещен на сайте правовой информации.
"Утвердить национальный календарь профилактических прививок, согласно приложению № 1, календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям, согласно приложению № 2", – говорится в документе.
В приказе, подписанном главой Минздрава РФ Михаилом Мурашко, уточняется, что лица от 60 лет и старше при обязательной вакцинации против коронавируса относятся к приоритету 1-го уровня. Также сюда причисляются работники отдельных профессий, в том числе сферы медицины, образования, соцобслуживания, а также лица с хроническими заболеваниями и граждане, проживающие в городах с населением больше миллиона человек.
Кроме того, там указано, что вакцинация детей от 12 до 17 лет против коронавируса проводится добровольно, по письменному заявлению одного из родителей.
Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко попросил граждан соблюдать меры профилактики в связи с появлением "Омикрон"-штамма коронавируса. По мнению главы Минздрава, эффективной мерой защиты, помимо ношения масок и соблюдения социальной дистанции, является вакцинация.
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