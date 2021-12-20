Вирусолог рассказал, когда наступает смерть при коронавирусе

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Россиянам рассказали, через сколько в среднем наступает смерть при коронавирусе. Данными поделился вирусолог, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки России Анатолий Альтштейн в интервью порталу Ura.ru.
Как заявил специалист, чаще всего люди умирают через три-четыре недели после начала заболевания.
"Если верить публикациям, что высокий уровень заражения был несколько дней назад зарегистрирован в Великобритании, куда проник штамм "Омикрон", значит нужно ждать около трех недель, чтобы понять, что с этими людьми происходит", – предположил эксперт.
Ученый выразил мнение, что "Омикрон"-штамм не будет причиной высокой смертности или тяжелого течения коронавируса. По словам Альтштейна, новая разновидность вируса не имеет отличительных черт и протекает как обычная простуда.
"Пока, из того что описывалось, заболевания нетяжелые, но речь идет в основном о молодых людях из Южной Африки", – заключил вирусолог.
Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко попросил граждан соблюдать меры профилактики в связи с появлением "Омикрон"-штамма коронавируса. По мнению главы Минздрава, эффективной мерой защиты, помимо ношения масок и соблюдения социальной дистанции, является вакцинация.
Также к соблюдению мер в новогодние праздники призвал Владимир Путин. Президент подчеркнул, что ситуация с коронавирусом в стране по-прежнему остается напряженной.
Об опасности штамма B.1.1.529 сообщили ученые из Великобритании. Позже Всемирная организация здравоохранения обозначила новый штамм коронавируса греческой буквой "омикрон". В ВОЗ подчеркнули, что новая разновидность инфекции имеет множество мутаций, которые вызывают беспокойство.
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