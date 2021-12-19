В России выявили 27 967 новых случаев коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Никеричев Андрей

За сутки в России подтвердили 27 967 новых случаев коронавирусной инфекции. В 2 250 (8,1%) из них болезнь проходила без клинических проявлений, сообщает Оперштаб по борьбе с COVID-19.

На Москву пришлось 3 013 случаев, на Санкт-Петербург – 1 955, на Московскую область – 1 825, на Краснодарский край – 765, на Красноярский край – 650, на Нижегородскую область – 636, на Пермский край – 635, на Ростовскую область – 629, на Свердловскую область – 621, на Челябинскую область – 604, на Самарскую область – 588, на Иркутскую область – 586, на Омскую область – 521, на Воронежскую область – 512, на Алтайский край – 498.

В России нарастающим итогом зарегистрировано 10 214 790 случаев коронавируса. Наименьшие темпы прироста зафиксированы в Чукотском автономном округе (0%), в Республике Калмыкия (0,05%) и Республике Тыва (0,06%).

От последствий COVID-19 за последние 24 часа умерли 1 023 человека, а за весь период пандемии – 297 203. Выздоровели за сутки 32 655 человек, за все время – 8 984 921.

Ранее иммунолог Николай Крючков сообщил, что ускоренное ослабление иммунитета к коронавирусу после вакцинации могут вызвать несколько факторов, наиболее очевидным из которых является возраст. Он пояснил, что в старшем возрасте способность организма к сопротивлению вирусам ухудшается, поскольку затрудняется процесс выработки антител как после вакцинации, так и в результате перенесенного заболевания.