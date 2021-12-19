Врачи прокомментировали данные о необычном симптоме штамма "Омикрон"

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Медики оценили исследования британских ученых о необычном симптоме "Омикрон"-штамма коронавируса. Об этом пишет РБК.

Ранее специалисты из ZOE COVID Study назвали ряд симптомов, указывающих на заражение новой разновидностью коронавируса. В частности, ученые порекомендовали обращать внимание на внезапную потерю аппетита.

По мнению профессора кафедры педиатрии МОНИКИ имени Владимирского Елены Мескиной, потеря аппетита может возникнуть при любой инфекции.

"Пациенты при заражении любым штаммом теряют аппетит", — уточнила эксперт.

Мнение Мескиной поддержала директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович. Она пояснила, что данный симптом не поможет определить точную разновидность коронавируса.

"Вообще COVID-19 вызывает усталость, а, следовательно, понижение настроения, с которым может быть связана потеря аппетита", — резюмировала специалист.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко попросил граждан соблюдать меры профилактики в связи с появлением "Омикрон"-штамма коронавируса. По мнению главы Минздрава, эффективной мерой защиты, помимо ношения масок и соблюдения социальной дистанции, является вакцинация.

Также к соблюдению мер в новогодние праздники призвал Владимир Путин. Президент подчеркнул, что ситуация с коронавирусом в стране по-прежнему остается напряженной.