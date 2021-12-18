В России выявили 27 434 новых случая коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

За сутки в России подтвердили 27 434 новых случая коронавирусной инфекции. В 2 054 (7,5%) из них болезнь проходила без клинических проявлений, сообщает Оперштаб по борьбе с COVID-19.

На Москву пришлось 2 283 случаев, на Санкт-Петербург – 1 997, на Московскую область – 1 683, на Краснодарский край – 749, на Красноярский край – 655, на Нижегородскую область – 667, на Пермский край – 642, Нижегородскую область – 639, на Ростовскую область – 639, на Свердловскую область – 626, на Челябинскую область – 607, на Самарскую область – 593, на Иркутскую область – 588, на Омскую область – 538, на Воронежскую область – 519, на Алтайский край – 500.

В России нарастающим итогом зарегистрировано 10 186 823 случая коронавируса. Наименьшие темпы прироста зафиксированы в Калмыкии и Тыве – по 0,05%, на Чукотке – 0,1%, в Москве – 0,11%

От последствий COVID-19 за последние 24 часа умерли 1 076 человек, а за весь период пандемии – 296 180. Выздоровели за сутки 38 041 человек, за все время – 8 952 266.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России достиг 57,7%. Число вакцинированных первым компонентом вакцины составляет 76,4 миллиона человек, полностью вакцинированных – 70,4 миллиона человек.

