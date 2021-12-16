Более 70,4 млн человек прошли полный курс вакцинации от COVID-19 в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Число полностью вакцинированных от коронавируса россиян превысило 70,4 миллиона, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

По ее словам, первым компонентом вакцины привились 76,4 миллиона человек. При этом уровень коллективного иммунитета в стране составляет 57,7%.

Показатель коллективного иммунитета на уровне более 70% на сегодняшний день зафиксирован в Чукотском автономном округе, Карелии, Тыве, Московской области, Санкт-Петербурге и Москве.

Ранее Татьяна Голикова отметила, что после Нового года в России снова может начаться подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией. По ее словам, пока непонятно, как будет протекать болезнь в случае новой волны коронавируса.

