Коллективный иммунитет к COVID-19 в РФ приблизился к 58%

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России достиг 57,7%. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова во время выступления на пленарном заседании Госдумы.
"Число вакцинированных первым компонентом вакцины составляет 76,4 миллиона человек, полностью вакцинированных – 70,4 миллиона человек", – подчеркнула Голикова.
За минувшие сутки в России подтвердили 28 486 новых случаев коронавирусной инфекции. В 2 089 из них болезнь протекает без клинических проявлений. От последствий COVID-19 за последние 24 часа умерли 1 133 человека, а за весь период пандемии – 294 024. Выздоровели за сутки 37 155 человек, за все время – 8 876 788.
На Москву пришлось 3 322 случая, на Санкт-Петербург – 1 992, на Московскую область – 1 262, на Красноярский край – 726, на Краснодарский край – 708, на Пермский край – 660, на Ростовскую область – 655, на Нижегородскую область – 638. Наименьшие темпы прироста зафиксированы в Калмыкии и Тыве – по 0,05%, Удмуртии – 0,13%, на Алтае – 0,14%.
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