"Омикрон" удваивает случаи заражения каждые два-три дня – ВОЗ

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Штамм коронавируса "Омикрон" удваивает случаи инфицирования каждые два-три дня. Об этом заявил спецпосланник по борьбе с COVID-19 Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Дэвид Наборро, сообщает сайт "Комсомольской правды".

По словам Наборро, эта тенденция приведет к тому, что уже через неделю ситуация с коронавирусной инфекцией в мире будет в 8 раз хуже, а через две неделе – в 40 раз.

Представитель ВОЗ подчеркнул, что такие темпы распространения патогена повысят число госпитализаций и нагрузку на медучреждения: это в перспективе может привести к росту смертности.

Ранее ученые из Гонконга выяснили, что "Омикрон" в 70 раз быстрее инфицирует человека и размножается в бронхах, чем штамм "Дельта". В то же время они заметили, что при "Омикроне" инфекция размещается в легких ниже, что может быть причиной более легкого течения болезни.

