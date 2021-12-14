В ВОЗ заявили, что заболеваемость "Омикроном" может достичь пика через несколько недель

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Заболеваемость штаммом коронавируса "Омикрон" может достичь пика через несколько недель, заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

"Там, где был выявлен вариант "Омикрон", наблюдалось очень быстрое распространение вируса с большим числом выявляемых случаев. Поэтому у нас есть несколько недель, прежде чем мы достигнем пика. Но этого времени достаточно для того, чтобы подготовиться", – цитирует его ТАСС.

Райан добавил, что вакцинация является одной из самых эффективных мер против коронавируса, в том числе варианта "Омикрон". При этом возможность повторного заражения данным штаммом может быть выше, считает специалист ВОЗ по управлению инцидентами Абди Махмуд.

"Мы получаем много данных. В ЮАР мы видим, что случаи вторичного заражения гораздо более частотны. Возможно, в других странах ситуация будет развиваться по-другому", – пояснил эксперт.

Согласно последним данным, "Омикрон" выявили в 63 странах мира, в том числе в России. В частности, данный штамм обнаружили у 16 из 177 россиян, вернувшихся из ЮАР.

До этого специалисты крупнейшего израильского медицинского центра имени Хаима Шибы выяснили, что люди, получившие вторую дозу Pfizer пять или шесть месяцев назад, не обладают защитой от "Омикрон"-штамма, но сохраняют защиту от "Дельты".

