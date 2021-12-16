В России выявили 25 случаев заражения "Омикрон"-штаммом

Фото: ТАСС/AP Photo/Alexander Zemlianichenko

В России выявили 25 случаев заражения новым штаммом коронавируса "Омикрон". Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе пленарного заседания в Госдуме.

"На сегодня он ("Омикрон". – Прим. ред.) выявлен у 25 человек в Москве, Московской области, <...> Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону", – цитирует Голикову ТАСС.

По словам вице-премьера РФ, избежать распространения "Омикрона" в России невозможно. При этом она уточнила, что сложность обстановки с COVID-19 в РФ связана с высокими среднесуточными показателями заболеваемости, а также с распространением нового штамма.

"Избежать нарастания этой ситуации невозможно с учетом больших трансграничных перемещений и новогодних праздников", – сообщила она.

Голикова уточнила, что россияне, которые заразились этим штаммом, находятся под наблюдением медиков. Остальные граждане, прибывшие в Россию из Африки и граничащих стран, – на самоизоляции в обсерваторах.

Об опасности штамма B.1.1.529 сообщили ученые из Великобритании. Позже Всемирная организация здравоохранения обозначила новый штамм коронавируса греческой буквой "омикрон". В ВОЗ подчеркнули, что новая разновидность инфекции имеет множество мутаций, которые вызывают беспокойство.

