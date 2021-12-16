Фото: ТАСС/AP Photo/Alexander Zemlianichenko
В России выявили 25 случаев заражения новым штаммом коронавируса "Омикрон". Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе пленарного заседания в Госдуме.
"На сегодня он ("Омикрон". – Прим. ред.) выявлен у 25 человек в Москве, Московской области, <...> Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону", – цитирует Голикову ТАСС.
По словам вице-премьера РФ, избежать распространения "Омикрона" в России невозможно. При этом она уточнила, что сложность обстановки с COVID-19 в РФ связана с высокими среднесуточными показателями заболеваемости, а также с распространением нового штамма.
"Избежать нарастания этой ситуации невозможно с учетом больших трансграничных перемещений и новогодних праздников", – сообщила она.
Голикова уточнила, что россияне, которые заразились этим штаммом, находятся под наблюдением медиков. Остальные граждане, прибывшие в Россию из Африки и граничащих стран, – на самоизоляции в обсерваторах.
Об опасности штамма B.1.1.529 сообщили ученые из Великобритании. Позже Всемирная организация здравоохранения обозначила новый штамм коронавируса греческой буквой "омикрон". В ВОЗ подчеркнули, что новая разновидность инфекции имеет множество мутаций, которые вызывают беспокойство.
В России выявили 25 случаев заражения "Омикрон"-штаммом
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: