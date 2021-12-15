В Роспотребнадзоре заявили о возможности одновременного заражения "Дельтой" и "Омикроном"

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Штаммы коронавируса "Дельта" и "Омикрон" могут сосуществовать в одном организме, это делает возможным одновременное заражение сразу двумя разновидностями инфекции, сообщил замдиректора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
"Вопрос: возможно ли сосуществование в организме двух штаммов – "Дельты" и "Омикрона"? Ответ: абсолютно возможно", – заявил Горелов в эфире Первого канала.
Ранее глава филиала Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Александр Семенов заявил, что заражение двумя штаммами коронавируса одновременно возможно, однако встречается крайне редко. Он пояснил, что мутации вируса способны различным образом воздействовать на органы человека.
Об опасности штамма B.1.1.529 сообщили ученые из Великобритании. Позже Всемирная организация здравоохранения обозначила новый штамм коронавируса греческой буквой "омикрон". В ВОЗ подчеркнули, что новая разновидность инфекции имеет множество мутаций, которые вызывают беспокойство.
В ВОЗ заявили, что "Омикрон"-штамм коронавируса менее опасен "Дельта"-варианта
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