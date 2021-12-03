Вирусолог допустил возможность заражения двумя штаммами коронавируса одновременно

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Заражение двумя штаммами коронавируса одновременно возможно, заявил глава филиала Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Александр Семенов.

Эксперт отметил, что подобное случается крайне редко. Он пояснил, что мутации вируса способны различным образом воздействовать на органы человека.

"Когда коронавирусная инфекция только пришла к нам, то у первого, "уханьского" варианта, "британского" одним из основных признаков коронавирусной инфекции была потеря обоняния, то есть поражалась центральная нервная система (ЦНС), при этом поражались обонятельные рецепторы", – приводит слова Семенова ТАСС.

Он обратил внимание, что у "Дельта"-штамма основным признаком не является потеря обоняния. При этом данная разновидность вируса активно размножается в органах дыхания.

"Поэтому у людей быстрее дебютирует ринорея, то есть истечение из носа неконтролируемое, у них быстрее развивается пневмония, то есть вирус опускается ниже", – добавил эксперт.

Ранее Семенов рассказывал о случае максимального распространения коронавируса. Эксперт приводил статистику, согласно которой один заболевший COVID-19 в среднем заражает от двух до трех человек. "Дельта"-штамм, по словам Семенова, более опасен – вероятно заражение пяти-шести человек.