Путин попросил россиян соблюдать меры профилактики в новогодние праздники

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Владимир Путин призвал россиян внимательно отнестись к рекомендациям эпидемиологов в новогодние праздники. Об этом глава государства заявил на пленарном заседании юбилейного, XXX съезда Российского союза промышленников и предпринимателей.
Он отметил, что в Новый год людям традиционно хочется встретиться и пообщаться с членами семьи и друзьями, но необходимо помнить о мерах безопасности.
"Новогодние праздники всегда вызывают позитивные сказочные ожидания на будущее, и это хорошо, и надо отмечать. Но нужно прислушиваться ко всем рекомендациям специалистов и соблюдать их, если мы хотим, чтобы у нас действительно было счастливое будущее. Это серьезный вопрос", – добавил президент.
Путин подчеркнул, что ситуация с коронавирусом в стране остается по-прежнему напряженной. Количество заболевших действительно сократилось почти наполовину, но при этом возросла смертность.
"В значительной степени это связано, конечно, так или иначе, с ковидом", – подчеркнул российский лидер.
Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко призвал россиян соблюдать меры профилактики в связи с появлением "Омикрон"-штамма коронавируса. По мнению главы Минздрава, эффективной мерой защиты, помимо ношения масок и соблюдения социальной дистанции, является вакцинация.
Темпы заражения "Омикроном" в несколько раз выше, чем предыдущими штаммами
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