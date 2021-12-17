Путин попросил россиян соблюдать меры профилактики в новогодние праздники

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Владимир Путин призвал россиян внимательно отнестись к рекомендациям эпидемиологов в новогодние праздники. Об этом глава государства заявил на пленарном заседании юбилейного, XXX съезда Российского союза промышленников и предпринимателей.

Он отметил, что в Новый год людям традиционно хочется встретиться и пообщаться с членами семьи и друзьями, но необходимо помнить о мерах безопасности.

"Новогодние праздники всегда вызывают позитивные сказочные ожидания на будущее, и это хорошо, и надо отмечать. Но нужно прислушиваться ко всем рекомендациям специалистов и соблюдать их, если мы хотим, чтобы у нас действительно было счастливое будущее. Это серьезный вопрос", – добавил президент.

Путин подчеркнул, что ситуация с коронавирусом в стране остается по-прежнему напряженной. Количество заболевших действительно сократилось почти наполовину, но при этом возросла смертность.

"В значительной степени это связано, конечно, так или иначе, с ковидом", – подчеркнул российский лидер.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко призвал россиян соблюдать меры профилактики в связи с появлением "Омикрон"-штамма коронавируса. По мнению главы Минздрава, эффективной мерой защиты, помимо ношения масок и соблюдения социальной дистанции, является вакцинация.