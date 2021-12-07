Онищенко призвал не отменять новогодние мероприятия из-за пандемии

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Не стоит отказываться от новогодних мероприятий из-за коронавируса, в том числе из-за нового штамма "Омикрон", считает заслуженный врач России Геннадий Онищенко. Он подчеркнул, что праздник лучше всего провести в кругу близких.
"Пусть люди отдыхают, хватит уже, наигрались. Если вы привиты, защищены, то чего же отказываться от праздников. Другое дело, что трансформацию надо делать: не пьянки, не гулянки, а общение с родственниками", – приводит его слова ТАСС.
Онищенко напомнил, что, по имеющимся данным, новый штамм менее опасен. Во всяком случае, подчеркнул он, на сегодняшний день нет ни одной доказанной от этой мутации смерти.
В то же время он подчеркнул, что в учебных заведениях празднование Нового года следует ограничить, поскольку серьезную опасность представляет не столько COVID-19, сколько надвигающаяся гриппозная эпидемия.
Ранее сообщалось, что новогодние утренники и спектакли в школах и детсадах Москвы в этом году пройдут без родителей. Они смогут посмотреть видеозапись мероприятия. В ином случае будет предусмотрена возможность проведения онлайн-трансляции.
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