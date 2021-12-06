Инфекционист назвал способ защититься от COVID-19 на корпоративе, не надевая маску

Фото: depositphotos/Marushy99

Эффект медицинской маски для защиты от COVID-19 во время новогоднего корпоратива позволят создать увлажняющие или интраназальные капли, рассказал врач-инфекционист Евгений Тимаков.

По словам специалиста, такие капли сформируют на слизистой носа биопленку, которая будет препятствовать распространению вируса.

"Поскольку на корпоративе мы вряд ли будем носить маску, можно создать эффект ее присутствия. Есть различные увлажняющие и обволакивающие слизистую носа препараты. <...> Этими каплями необходимо воспользоваться перед корпоративом, затем, по возвращении домой, промыть нос физиологическими и солевыми растворами, а после также закапать капли", – приводит слова Тимакова РИА Новости.

Специалист отметил, самое важное – увлажнить слизистую и ни в коем случае не допускать, чтобы нос был сухим. Также на новогоднем корпоративе следует внимательно следить за чистотой рук. По словам эксперта, это позволит снизить количество попадающего в организм вируса.

"Если вы чувствуете насморк, недомогание, боль в горле или какие-то непонятные симптомы усталости, то не надо ходить на корпоратив и заражать окружающих, потому что не все люди сейчас имеют иммунитет к коронавирусу, и вряд ли на праздничном вечере все будут с прививкой", – заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что в этом году в Москве вырос спрос на проведение новогодних корпоративов в онлайн-формате. Как отмечал член совета Национальной Ассоциации организаторов мероприятий Сергей Князев, ивентеры освоили проведение хороших массовых праздников онлайн, используя площадки вроде Zoom.