Эксперты раскрыли секреты успешного онлайн-корпоратива

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Для успешного онлайн-корпоратива необходимо выбрать подходящий формат и определить цель встречи. Об этом РИА Новости рассказали эксперты сервисов "СберУслуги" и "Работа.ру".

Для начала специалисты советуют понять, для чего вы собираете коллег: чтобы обсудить результаты работы, познакомить новых коллег со старыми или поднять корпоративный дух. По словам экспертов, непринужденную и веселую атмосферу помогут создать командные игры и флешмобы. Под онлайн-формат можно адаптировать игры "Крокодил", "Имаджинариум" или "Угадай мелодию".

"Если такие игры надоели, готовые тематические чат-боты помогут организовать командный онлайн-квест. Можно отмечать каждый день в календаре и все время находить поводы для совместных активностей. Можно предложить сотрудникам делиться фотографиями в честь одного из праздников, а после этого выбирать лучшие или самые смешные из них", – отметили эксперты.

Специалисты также считают, что на онлайн-корпоратив можно пригласить профессионала из какой-то сферы. Например, повара или преподавателя живописи. На удаленной работе снижается физическая активность, поэтому эксперты советуют организовать групповые занятия с профессиональным тренером.

"Кроме того, можно посмотреть кино, мультфильмы и короткометражки, пригласить ведущего, чтобы с ним обсудить просмотренное, ответить на хитрые вопросы по сюжету и выиграть призы за внимательность. А перед Новым годом коллег онлайн может поздравить приглашенный Дед Мороз", – говорится в сообщении.

Важным пунктом в организации корпоратива является выбор площадки. Важно учитывать максимальную продолжительность встреч, количество гостей и наличие фильтров, масок.

Ранее опрос показал, что увольнения на испытательном сроке чаще происходят по желанию работника. Так, по собственному желанию увольнялся каждый четвертый россиянин (24%). Причиной является несоответствие условий обещанным во время собеседования.

