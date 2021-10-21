Опрос показал, что более половины компаний в РФ продолжат работать в нерабочие дни

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55% компаний в России не планируют приостанавливать работу в период с 30 октября по 7 ноября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса HeadHunter.

При этом 23% компаний и так работают все дни, включая праздники. Еще 17% предприятий не определились с планами на указанный период. Из них больше всего – по 50% – работают в сферах химической промышленности, автомобильного бизнеса и финансов, а также техники (40%), строительства, энергетики и добывающей промышленности (33%).

Объяснять работникам причины, по которым необходимо продолжить работать в нерабочие дни, планируют 70% компаний, больше половины из них сделают это официально, 38% – неформально.

Накануне Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих дней в РФ с 30 октября по 7 ноября. Указанные дни объявляются нерабочими на территории всей страны с сохранением заработной платы. При этом регионы со сложной эпидемиологической ситуацией могут ввести нерабочие дни начиная с 23 октября.

