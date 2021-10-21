Россияне заявили о возможности экономить после введения ограничений по COVID-19

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Более половины россиян – 52% – заявили, что у них появилась возможность экономить средства после введения QR-кодов и других ограничений из-за коронавируса. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного IDF Eurasia, передает ТАСС.

"Новые противоэпидемические меры предполагают достаточно серьезное снижение уровня потребления товаров и услуг, в результате чего многим удается дополнительно сэкономить средства. В том числе за счет этого суммарно более половины опрошенных переходят на сберегательную финансовую модель", – рассказала гендиректор IDF Eurasia в России Ирина Хорошко.

Пятая часть россиян – 20% – заявили, что стали лишь незначительно экономить после введения ограничительных мер, не увидели никакой связи между противопандемийными мерами и экономией собственных средств 17% опрошенных. Кроме того, 11% принявших участие в исследовании граждан заявили, что стали тратить больше.

Опрос проводился с 12 по 19 октября. В нем приняли участие более 5 000 пользователей сервисов альтернативного кредитования от 18 до 60 лет.

Ранее сообщалось, что в Крыму введут обязательные QR-коды для заселения в отели и санатории. Дополнительно персоналу отелей рекомендуется требовать предоставление справки об отрицательном результате лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР, полученном за 72 часа до заселения.

Помимо этого, QR-коды и сертификаты о вакцинации от COVID-19 будут необходимы и для посещения общественных мест. В частности, речь идет о ресторанах, кафе, столовых, барах, закусочных, фуд-кортах, караоке-клубах, кальянных, а также дискотеках, ночных клубах, концертных и танцевальных залах и других аналогичных организациях.