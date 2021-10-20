Голикова рекомендовала россиянам воздержаться от поездок по стране

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Россиянам следует воздержаться от поездок в другие регионы страны на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации. Об этом на совещании с Владимиром Путиным заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Сейчас и в период нерабочих дней большая просьба к нашим гражданам воздержаться от поездок в другие регионы, чтобы не осложнять эпидситуацию и не увеличивать нагрузку на медицинскую систему конкретных регионов", – сказала она.

До этого вице-премьер заявила, что наиболее тяжелая ситуация с койками для пациентов с COVID-19 наблюдается в настоящее время в Ставрополье, Адыгее, Челябинской, Орловской и Амурской областях.

По ее словам подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией обусловлен недостаточными темпами вакцинации населения страны и нарушениями ограничительных мер. По ее словам, показатель заболеваемости COVID-19 в России за прошедшую неделю составил 151,4 случая на 100 тысяч населения, что на 15% выше, чем неделей ранее.

