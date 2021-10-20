Голикова назвала регионы с самой тяжелой ситуацией с COVID-койками

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Самая тяжелая ситуация с койками для пациентов с коронавирусом наблюдается на Ставрополье, в Адыгее, Челябинской, Орловской, Амурской, Самарской и Саратовской областях, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на заседании президента с членами правительства.

По ее словам, свыше 90% больничных коек заняты в 27 регионах.

"В 40 регионах уровень занятости превышает среднероссийский. В 27 регионах занятость коек составляет более 90%", – сказала она.

Вице-премьер отметила, что количество больничных коек для пациентов с коронавирусом в России составляет 86,6%.

"На сегодняшний день в РФ развернуто 276,5 тысячи коек, из которых 66,1% оснащены подачей кислорода", – подчеркнула она.

Превышение средних показателей заболеваемости COVID-19 по стране в настоящее время фиксируется в 35 регионах. Рост заболеваемости коронавирусом наблюдается во всех возрастных группах, добавила вице-премьер.

Ранее заслуженный врач РФ Владимир Круглый заявил, что в связи со сложной эпидемиологической обстановкой с COVID-19 может потребоваться введение новых ограничительных мер в регионах РФ.

В то же время главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко считает, что российским врачам необходимо усилить разъяснительную работу о коронавирусе среди населения в связи с ростом числа заболевших.

Он подчеркнул, что поддерживает оперативную связь с коллегами со всей России. По словам Проценко, в инфекционных моногоспиталях в настоящее время лечение проходит большое количество пациентов. Медик выразил мнение, что это связано с низким уровнем вакцинации.