Ракова сообщила, что домашний режим из-за COVID-19 коснется 2,5 млн москвичей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Домашний режим, объявленный в столице с 25 октября, затронет порядка 2,5 миллиона горожан, из которых около 1,9 миллиона являются людьми пожилого возраста, рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Об этом сообщает ТАСС.
Она пояснила, что в Москве насчитывается около 3 миллионов пенсионеров. Из них 135 тысяч человек переболели коронавирусом в последние шесть месяцев, еще около 1 миллиона – прошли полный курс вакцинации.
"Таким образом, мера коснется почти 1,9 миллиона пожилых москвичей. Помимо этого, эти решения также коснутся около 600 тысяч людей с хроническими заболеваниями моложе 60 лет, за исключением переболевших и вакцинированных", – заявила Ракова.
Накануне Сергей Собянин объявил о введении с 25 октября в Москве домашнего режима для пожилых горожан в возрасте от 60 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями. Домашний режим, который им предстоит соблюдать по месту постоянного жительства либо на садовых участках. Он продлится до 25 февраля 2022 года.
Отмечается, что прогулки и занятия физической культурой на свежем воздухе при этом не ограничиваются. Работающие граждане вправе оформить больничный, а для переболевших COVID-19 и прошедших вакцинацию в течение последних шести месяцев предусмотрены послабления.
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