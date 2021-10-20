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В Крыму введут обязательные QR-коды для заселения в отели и санатории. Соответствующие поправки внесены в указ главы республики Сергея Аксенова, сообщает ТАСС.

"Запретить бронирование мест, прием и размещение лиц старше 18 лет в средствах размещения и санаторно-курортных организациях без наличия сведений о вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг", – говорится в сообщении.

Дополнительно персоналу отелей рекомендуется требовать предоставление справки об отрицательном результате лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР, полученном за 72 часа до заселения.

Помимо этого, QR-коды и сертификаты о вакцинации от COVID-19 будут необходимы и для посещения общественных мест. В частности, речь идет о ресторанах, кафе, столовых, барах, закусочных, фуд-кортах, караоке-клубах, кальянных, а также дискотеках, ночных клубах, концертных и танцевальных залах и других аналогичных организациях.

Попасть в вышеуказанные места смогут также совершеннолетние граждане, предоставившие сертификаты или QR-коды, подтверждающие перенесенное в течение последних шести месяцев заболевание, или справки об отрицательном ПЦР-тесте на выявление коронавируса (срок действия не более 7 дней).

Ранее обязательные QR-коды о вакцинации для посещения общественных мероприятий ввели в Ингушетии. Срок действия всех ограничительных мер в регионе продлен до 15 ноября.

