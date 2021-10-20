В Ингушетии ввели обязательные QR-коды о вакцинации для посещения мероприятий

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Ингушетии ввели обязательные QR-коды о прохождении вакцинации для посещения культурных и спортивных мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.
Попасть на мероприятие возможно и при предъявлении отрицательного ПЦР-теста, сделанного за три дня до начала события.
Кроме того, учреждениям с массовым скоплением людей предписано организовать фильтр, осуществляющий дистанционную термометрию. Работа заведений общественного питания и торгово-развлекательных центров в период с 22:00 до 06:00 по московскому времени ограничивается.
"Также указом главы региона срок действия всех ограничительных мер продлен до 15 ноября", – добавили в пресс-службе.
Ранее в связи с ухудшающейся эпидемиологической ситуацией в стране Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. Документ опубликован на сайте Кремля.
В ходе заседания с членами правительства глава государства заявил, что при необходимости период нерабочих дней может быть продлен.
Путин подписал указ о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: