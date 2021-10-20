В Ингушетии ввели обязательные QR-коды о вакцинации для посещения мероприятий

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Ингушетии ввели обязательные QR-коды о прохождении вакцинации для посещения культурных и спортивных мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Попасть на мероприятие возможно и при предъявлении отрицательного ПЦР-теста, сделанного за три дня до начала события.

Кроме того, учреждениям с массовым скоплением людей предписано организовать фильтр, осуществляющий дистанционную термометрию. Работа заведений общественного питания и торгово-развлекательных центров в период с 22:00 до 06:00 по московскому времени ограничивается.

"Также указом главы региона срок действия всех ограничительных мер продлен до 15 ноября", – добавили в пресс-службе.

Ранее в связи с ухудшающейся эпидемиологической ситуацией в стране Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. Документ опубликован на сайте Кремля.

В ходе заседания с членами правительства глава государства заявил, что при необходимости период нерабочих дней может быть продлен.

