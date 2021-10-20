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Владимир Путин заявил, что при необходимости нерабочие дни можно продлить после 7 ноября. Об этом он сказал в ходе заседания с членами правительства.

"Понятно, что в каждом субъекте федерации эпидемиологическая ситуация складывается по-разному. Исходя из этого, главам регионов предоставлено право, мы об этом с самого начала договорились, когда начали бороться только с эпидемий, устанавливать дополнительные меры", – напомнил Путин.

Президент пояснил, что в субъектах со сложной ситуацией нерабочие дни можно устанавливать не дожидаясь 30 октября, а также при необходимости продлить их после 7 ноября.

До этого глава государства поддержал идею вице-премьера РФ Татьяны Голиковой ввести в России нерабочие дни из-за сложной ситуации с коронавирусом. Нерабочими будут дни с 30 октября по 7 ноября включительно на всей территории страны с сохранением заработной платы. Кроме того, регионы со сложной эпидемиологической ситуацией могут сами ввести нерабочие дни начиная с 23 октября.