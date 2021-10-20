В Крыму не исключают введения жестких антиковидных мер для туристов в осенние праздники

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Из-за роста заболеваемости коронавирусом в Крыму не исключают, что на ноябрьские праздники для туристов могут быть введены жесткие ограничительные меры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в администрации республики.
"В Крыму планируется ввести жесткие меры для туристов на ноябрьские праздники. Ситуация в стране непростая, сейчас главная задача – разомкнуть цепочку заражений. Больницы полуострова и так перегружены", – отметил собеседник агентства.
По его словам, соответствующие решения будут приняты исходя из динамики распространения вируса.
До этого в Крыму ввели обязательную вакцинацию для ряда категорий граждан. Главный санитарный врач по республике Дмитрий Крутиков отметил, что на полуострове еженедельно и ежесуточно отмечаются темпы прироста заболеваемости на 20–25%. Половина зараженных – люди работоспособного возраста. За последний месяц количество заболевших в разных возрастных группах увеличилось более чем в 2 раза.
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