Обязательную самоизоляцию для непривитых жителей старше 60 лет вводят в Оренбуржье

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Оренбургской области вводят обязательную самоизоляцию для непривитых граждан старше 60 лет с 20 октября. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Кроме того, их также лишат некоторых льгот.

"Исключение составляют поездки на работу и обратно, выходы в магазин, за продуктами, выгул домашних животных, обращения за медицинской помощью, вызов в правоохранительные органы или в суд", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что обязательную вакцинацию для жителей старше 60 лет ввели в Калужской области. Привиты должны быть не менее 80% сотрудников коллективов сферы образования, культуры, промышленности, услуг, с учетом переболевших за последние шесть месяцев, должны быть привиты.

