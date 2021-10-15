В Иркутской области ввели обязательную вакцинацию для жителей старше 60 лет

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В Иркутской области ввели обязательную вакцинацию для ряда категорий граждан, в том числе для жителей старше 60 лет. Соответствующее постановление подписал главный санитарный врач региона.

Кроме пожилого населения, прививку должны сделать медработники, государственные гражданские и муниципальные служащие, учащиеся, достигшие 18 лет, сотрудники заведений общепита и торговли, туристической и коммунальной областей.

Также обязательную вакцинацию должны пройти сотрудники промышленных и транспортных предприятий, работники сферы бытового обслуживания, энергетики, вахтовики, волонтеры и лица, проживающие в социальных учреждениях.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области расширили перечень категорий граждан, подлежащих обязательной вакцинации от COVID-19. К гражданам, которые должны обязательно сделать прививку от ковида, добавились работники здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания, работники многофункциональных центров, а также ряд других жителей данного региона.