В Иркутской области ввели обязательную вакцинацию для жителей старше 60 лет

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
В Иркутской области ввели обязательную вакцинацию для ряда категорий граждан, в том числе для жителей старше 60 лет. Соответствующее постановление подписал главный санитарный врач региона.
Кроме пожилого населения, прививку должны сделать медработники, государственные гражданские и муниципальные служащие, учащиеся, достигшие 18 лет, сотрудники заведений общепита и торговли, туристической и коммунальной областей.
Также обязательную вакцинацию должны пройти сотрудники промышленных и транспортных предприятий, работники сферы бытового обслуживания, энергетики, вахтовики, волонтеры и лица, проживающие в социальных учреждениях.
Ранее сообщалось, что в Свердловской области расширили перечень категорий граждан, подлежащих обязательной вакцинации от COVID-19. К гражданам, которые должны обязательно сделать прививку от ковида, добавились работники здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания, работники многофункциональных центров, а также ряд других жителей данного региона.
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