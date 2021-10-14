В Красноярском крае увеличили охват вакцинацией отдельных категорий граждан до 80%

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Охват вакцинацией отдельных категорий граждан в Красноярском крае увеличили до 80%. Соответствующие изменения в постановление, обязывающее ряд организаций вакцинировать работников от COVID-19, внес главный санитарный врач региона Дмитрий Горяев.
"К 15 декабря 2021 года охват профилактическими прививками отдельных групп граждан по эпидемическим показаниям должен составлять не менее 80,0% от общей численности", – говорится в телеграм-канале краевого Роспотребнадзора.
Постановление вступает в силу с 15 ноября. За последние две недели в Красноярском крае уровень заболеваемости коронавирусом вырос на 30,9%.
Накануне обязательную вакцинацию от COVID-19 для некоторых категорий граждан ввели на Чукотке. Постановление подписал главный санитарный врач региона Антон Семенихин.
Первый компонент вакцины необходимо поставить до 1 ноября, второй – не позднее 22 ноября. С 2 ноября у работодателей появится право отстранить от работы или перевести на удаленку специалистов, которые не получили первую прививку, а с 23 ноября тех, кто не завершил вакцинацию.
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