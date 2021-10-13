На Чукотке ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для работников ряда сфер

Фото: Москва 24Антон Великжанин

Роспотребнадзор Чукотки ввел обязательную вакцинацию от коронавируса для некоторых категорий граждан, в том числе работающих в сферах образования, соцзащиты, здравоохранения, транспорта и культуры. Соответствующий документ опубликован на сайте ведомства.

Постановление подписал главный санитарный врач региона Антон Семенихин. Также должны привиться в обязательном порядке работники торговли, общепита, клининга, салонов красоты, ателье. Кроме того, в список сфер вошли рыболовство, строительство, ЖКХ и энергетика, промышленные предприятия.

Первый компонент вакцины необходимо поставить до 1 ноября, второй – не позднее 22 ноября. Со 2 ноября у работодателей появится право отстранить от работы или перевести на удаленку специалистов, которые не получили первую прививку, а с 23 ноября тех, кто не завершил вакцинацию.

Как сообщается в постановлении, коэффициент распространения коронавируса среди населения Чукотки не снижается и составляет 1,0. Уточняется, что более 40% заболевших – граждане в возрасте 18–64 года.

Ранее сообщалось, что в Калининградской области приостановят оказание плановой медпомощи из-за крайне сложной эпидемиологической обстановки.

Как уточнил глава регионального Минздрава Александр Кравченко, сейчас в стационарах находятся 2 044 человека, 940 нуждаются в кислороде, из них 80 пациентов – на искусственной вентиляции легких.

С 16 октября в регионе также введут QR-коды для входа в ТРЦ и любые непродовольственные магазины с залом более 300 квадратных метров.