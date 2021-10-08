В Саратовской области вводят обязательную вакцинацию для врачей, учителей и госслужащих

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

С 11 октября в Саратовской области вводится обязательная вакцинация от COVID-19 для ряда граждан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правительство региона.

"Согласно решению Роспотребнадзора, обязательная вакцинация от коронавируса вводится для государственных и муниципальных служащих, а также ряда граждан, которые работают в социальной сфере, включая сотрудников соцзащиты", – говорится в сообщении.

Ранее обязательную вакцинацию для работников промышленных предприятий ввели в Нижегородской области. Согласно постановлению главного государственного санитарного врача региона Натальи Кучеренко, необходимо привить от коронавируса не менее 80% сотрудников.