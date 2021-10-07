Кабмин утвердил правила обеспечения частных клиник бесплатными вакцинами

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Правительство РФ утвердило правила обеспечения частных клиник препаратами для бесплатной вакцинации. Об этом на заседании кабмина сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Закон, позволяющий частным клиникам делать детям и взрослым бесплатные профилактические прививки, вступил в силу 1 октября. Мишустин отметил, что речь идет об организациях, которые оказывают помощь по полису обязательного медицинского страхования.

"Правительство утвердило правила обеспечения их нужными вакцинами, – заявил премьер, пояснив, что организации будут получать препараты за счет средств федерального бюджета. – Придя в такую клинику, человек сможет привиться от заболеваний, которые входят в национальный календарь профилактических прививок. Это и грипп, и корь, пневмококк и другие".

Мишустин подчеркнул, что подобная мера позволит предоставить гражданам больше возможностей при выборе медицинских организаций, а также сделает прививки более доступными.

В пресс-службе кабмина отметили, что порядок организации этой работы будет таким же, как и для государственных медучреждений.

"Заявки на поставку препаратов с указанием нужного объема будут направлять региональные органы здравоохранения в Федеральный центр планирования и лекарственного обеспечения граждан. Рассмотрением заявок и утверждением объемов поставок займется Минздрав", – говорится в сообщении.

Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что клинические испытания единой вакцины против гриппа и коронавируса начнутся в России в конце 2022 года. В основу препарата заложена гибридная вакцина против ротавирусов.

