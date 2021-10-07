В Узбекистане запустили производство "Спутника V"

11:14
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Узбекистане запустили совместное с Россией производство вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу президента республики.
Соответствующая договоренность была достигнута по итогам переговоров Шавката Мирзиеева с Владимиром Путиным.
Ранее в Армении началось производство российской однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт". Выпуск препаратов будет осуществляться на базе компании Liqvor.
До этого президент Перу Педро Кастильо заявил, что в стране будут производить "Спутник V". По его словам, к соответствующему соглашению пришли правительства двух государств. Сообщалось также, что соответствующие переговоры идут между Россией и Эквадором: там тоже планируют производить российскую вакцину, а не только покупать.
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