В Узбекистане запустили производство "Спутника V"

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В Узбекистане запустили совместное с Россией производство вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу президента республики.

Соответствующая договоренность была достигнута по итогам переговоров Шавката Мирзиеева с Владимиром Путиным.

Ранее в Армении началось производство российской однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт". Выпуск препаратов будет осуществляться на базе компании Liqvor.

До этого президент Перу Педро Кастильо заявил, что в стране будут производить "Спутник V". По его словам, к соответствующему соглашению пришли правительства двух государств. Сообщалось также, что соответствующие переговоры идут между Россией и Эквадором: там тоже планируют производить российскую вакцину, а не только покупать.

