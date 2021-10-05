Разработчики "Спутника V" рассказали о сроках регистрации вакцины в ВОЗ

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Разработчики российской вакцины "Спутник V" рассчитывают на ее регистрацию Всемирной организацией здравоохранения до конца ноября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра имени Гамалеи Владимира Гущина.

"Коллеги из РФПИ, которые занимаются международной повесткой, довольно активно работают в этом направлении. Я думаю, что в ближайшее время это будет решено. Мы рассчитывали, что это будет в сентябре, но сейчас понимаем, что это будет в ближайшие месяцы – октябрь–ноябрь", – сказал он в ходе экспертной дискуссии "Перспективы борьбы с пандемией, вызванной "SARS-CоV-2".

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявлял, что во Всемирной организации здравоохранения не было претензий к российской вакцине "Спутник V".

По его словам, необходимый пакет документов для регистрации вакцины дооформлен, его внесут в течение нескольких недель.

