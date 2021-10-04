В Минпромторге рассказали о планах по производству вакцин от COVID-19

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Россия с начала года произвела около 170 миллионов комплектов доз вакцин от COVID-19, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на форуме "Биотехмед".

По его словам, всего в нынешнем году производство превысит 300 миллионов комплектов доз.

"Таким образом, мы в этом году выйдем на параметры 300 миллионов плюс", – цитирует Мантурова РИА Новости.

Глава Минпромторга добавил, что только за сентябрь было произведено 40 миллионов доз препарата "Спутник V", до конца года в планах выпуск еще порядка 150 миллионов доз.

Ранее глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что в России в гражданский оборот выпустили около 57 миллионов полных комплектов "Спутника V" с момента создания вакцины.

Также он рассказал о разработке в России РНК-вакцин. По его словам, процесс создания подобных препаратов идет, однако они не столь эффективны, как аденовирусные вакцины. Последние более предпочтительны в условиях тех задач, которые предстоит решить в ближайший год – полтора, заключил он.

