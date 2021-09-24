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Общество

17:06

Гинцбург назвал число выпущенных в гражданский оборот доз вакцины "Спутник V"

медицина общество

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Около 57 миллионов полных комплектов вакцины "Спутник V" выпустили в гражданский оборот с момента ее создания. Об этом заявил глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире, организованном Российским еврейским конгрессом.

"В гражданский оборот, если я не ошибаюсь, выпущено порядка 57 миллионов полных комплектов "Спутника V", и на территории уже многих государств "Спутник V" используется очень широко, без каких-либо нарушений и отклонений от здоровья", – сказал он.

Гинцбург также коснулся разработки в России РНК-вакцин. По его словам, процесс создания подобных препаратов идет, однако они не столь эффективны, как аденовирусные вакцины. Последние более предпочтительны в условиях тех задач, которые предстоит решить в ближайший год–полтора, заключил он.

До этого глава Центра имени Гамалеи предположил, что непризнание вакцины "Спутник V" в мире связано с конкуренцией на рынке вакцин от коронавируса. По его словам, соответствующие переговоры с ВОЗ продолжаются, однако завершатся они, вероятно, не скоро.

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