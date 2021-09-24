В ПАСЕ прокомментировали обвинения в "вакцинной дискриминации"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) прокомментировала обвинения в "вакцинной дискриминации". Принять участие в Ассамблее могут все участники делегаций, вакцинированные любым препаратом, одобренным странами Совета Европы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ПАСЕ.
"Официальные посетители на территории Совета Европы могут использовать все вакцины, лицензированные странами – членами организации, что, конечно же, включает вакцину "Спутник V", – рассказали в организации.
В пресс-службе отметили, что посетители Ассамблеи должны заполнить особую форму, подтвердив, что они привиты одной из лицензированных странами-участницами вакцин, имеют отрицательный тест на COVID-19 либо переболели коронавирусом.
О "вакцинной дискриминации" накануне заявил член Совфеда, заслуженный врач Владимир Круглый. По словам сенатора, представителям России в ПАСЕ порекомендовали перемещаться только между гостиницей и зданием Парламентской ассамблеи, поскольку они не привиты и прибыли из "красной зоны".
Круглый убежден, что в подобном решении видна дискриминация, поскольку у турецкой миссии, также прибывшей из "красной зоны", но вакцинированной Pfizer, ограничений в перемещениях нет.
В свою очередь, первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Кисляк отметил, что речь не идет о запрете на передвижение российской делегации. По его словам, все дело в специальном режиме допуска неграждан Евросоюза, установленном во Франции, который распространяется и на Россию.
Осенняя сессия ПАСЕ стартует 27 сентября и будет проходить в гибридном формате.
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