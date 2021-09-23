В Совфеде прокомментировали возможный запрет на передвижение российской делегации в ПАСЕ

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Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Кисляк прокомментировал информацию о возможном запрете на передвижение российской делегации в ПАСЕ, передает ТАСС.
Он отметил, что сенаторская часть российской делегации в ПАСЕ еще не приняла решение о формате своего участия в очередной сессии, однако о запрете на перемещение речи не идет.
Кисляк пояснил, что во Франции есть специальный режим допуска неграждан Евросоюза, который распространяется в том числе на Россию.
"Вопрос в том, какие условия они нам создадут, чтобы мы могли спокойно работать в ПАСЕ в соответствии с требованиями по обеспечению условий для работы, которые Франция должна как принимающая страна всем предоставить", – подчеркнул сенатор, комментируя заявление члена делегации Владимира Круглого.
Кисляк добавил, что представители России в любом случае примут участие в работе ассамблеи.
"Если не лично, то в дистанционном формате точно", – заключил сенатор.
Ранее член Совфеда, заслуженный врач Владимир Круглый заявил РИА Новости, что российской делегации запретили свободно передвигаться по Страсбургу.
По словам сенатора, представителям России в ПАСЕ пришло предписание о том, что они могут перемещаться только из гостиницы в здание Парламентской Ассамблеи, поскольку не привиты и прибыли из "красной зоны".
Круглый отметил, что делегация РФ привита вакциной "Спутник V", не признанной Евросоюзом. И в подобном решении, по его мнению, видна дискриминация, поскольку у турецкой миссии, также прибывшей из "красной зоны", но привитой Pfizer, ограничений в перемещениях нет.
Осенняя сессия ПАСЕ стартует 27 сентября и будет проходить в гибридном формате.
Вакцина "Спутник V" одобрена в 70 странах с общим населением четыре миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами препарат занимает второе место в мире.
Ранее в Армении стартовало производство российской однокомпонентной вакцины против коронавируса "Спутник Лайт". Первая партия препарата уже была произведена и направлена в Центр имени Гамалеи. После проведения всех необходимых тестов она станет доступна населению Армении.
Кроме того, применение "Спутника Лайт" на своей территории одобрил Иран. А до этого первая партия вакцины, а также тесты для выявления коронавирусной инфекции прибыли в международный аэропорт сирийского Дамаска.
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