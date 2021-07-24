Сирия получила от РФ первую партию вакцины "Спутник Лайт"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Первая партия российской вакцины от COVID-19 "Спутник Лайт" прибыла в международный аэропорт Дамаска. Об этом сообщает РИА Новости.

Помимо вакцины сирийские партнеры получили партию тестов для выявления коронавирусной инфекции.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ситуацию с поставками "Спутника V" на экспорт не срывом, а задержкой. Главным приоритетом он назвал вакцинацию россиян.

