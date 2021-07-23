Песков назвал ситуацию с экспортом "Спутника" не срывом, а задержкой

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Ситуация с поставками Спутника V на экспорт не срыв, а задержка, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Главным приоритетом он назвал вакцинацию россиян.
"Вы знаете, что существенно активизировалась кампания по всеобщей вакцинации, и постоянно растет сознательность граждан, все больше темпы вакцинации увеличиваются. Поэтому это – безусловный приоритет", – цитирует представителя Кремля РИА Новости.
22 июля в газете La Nación вышло письмо советника президента Аргентины Сесилии Никколини руководству РФПИ, отравленное 7 июля. Из опубликованного текста следовало, что аргентинская сторона просит в кратчайшие сроки поставить второй компонент препарата. Там отмечалось, что в противном случае существует риск разрыва контракта.
Позже стало известно, что Аргентина продолжает работать с Россией по поставкам вакцины и уже получены дозы второго компонента препарата.
Исследование Минздрава Аргентины подтвердило высочайшую безопасность "Спутника V". Там отметили, что случаи серьезных нежелательных явлений, потребовавших госпитализацию, крайне редки (всего 0,0027% случаев).
Москва преодолела отметку в 105 тыс вакцинированных человек в сутки – Собянин
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