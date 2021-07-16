Нифантьев: "Спутник V" активно используется в борьбе с пандемией в зарубежных странах

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Российский препарат "Спутник V" входит в топ-3 мировых вакцин против COVID-19 по количеству полученных одобрений государственными регуляторами. На это обратил внимание председатель координационного совета Российской ассоциации аптечных сетей Евгений Нифантьев.

"Он не просто стал первой в России и в мире вакциной от коронавируса, но и активно используется в борьбе с пандемией в зарубежных странах, день за днем доказывая свою безопасность и эффективность", – подчеркнул Нифантьев.

Он рассказал, что "Спутник V" уже применяют почти в 70 странах мира. В отличие от известных западных разработок, в российской вакцине содержится не один, а два аденовируса, что повышает ее эффективность.

Нифантьев отметил, что в настоящее время не зафиксировано ни единого случая тромбоза или развития каких-либо тяжелых последствий после вакцинирования российским препаратом. Это подтверждается не только исследованиями в России, но и опытом зарубежных стран – Аргентины, Бразилии и Сан-Марино.

Спикер подчеркнул, что вакцинация от коронавируса является единственно действенным способом формирования коллективного иммунитета и гарантированной защитой от тяжелого течения болезни.

Ранее в Кремле заявили о политизации ситуации с признанием российских вакцин. Там также подчеркнули, что в России "политизацией не занимаются".

