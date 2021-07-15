Песков заявил об отсутствии результатов диалога с ЕС о взаимном признании вакцин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Россия надеется, что Москва и Брюссель достигнут договоренности о взаимном признании вакцин от коронавирусной инфекции, однако пока данный диалог не дал никаких результатов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

"Тема взаимного признания вакцин – это тема, которая сейчас на повестке дня. Мы надеемся, что в режиме диалога с Евросоюзом удастся обсудить эту тему и прийти к каким-то решениям. Пока конкретных результатов, к сожалению, нет", – сказал Песков.

Он отметил, что тему взаимного признания вакцин придется обсуждать в любом случае.

Ранее Песков выразил уверенность в том, что российская вакцина будет признана в Евросоюзе, если для этого не возникнет никаких искусственных препятствий политического и лоббистского характера. Он напомнил, что Европейское агентство до сих пор не признало российский "Спутник V", однако это кропотливая и сложная работа, которая в настоящее время продолжается.

Также представитель Кремля отметил, что Россия сталкивается с политизацией в вопросе признания ее вакцин за рубежом. При этом Песков подчеркнул, что в России такой "политизацией не занимаются".