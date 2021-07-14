Мурашко заявил, что COVID-19 заболели не более 2,5% привитых

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

Вакцинация от COVID-19 обладает значительной эффективностью против тяжелых осложнений, коронавирусом заболели не более 2,5% привитых граждан, рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы на практике видим, что вакцина эффективно защищает от тяжелых осложнений COVID-19. После вакцинации заболели не более 2,5% граждан, большинство из них – в период формирования иммунитета, который длится 2–3 недели после второй прививки в зависимости от вакцины", – заявил Мурашко.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что число россиян, привитых хотя бы одним компонентом вакцины от коронавируса, достигло почти 27 миллионов, из них 18,5 миллиона получили оба компонента.

Одним из лидеров по темпам вакцинации в России является Москва – столица вышла на четвертое место по данному показателю. За две недели количество жителей столицы, сделавших первую прививку от COVID-19, увеличилось почти на 8 процентных пунктов. Подмосковье незначительно уступает, в регионе число привившихся хотя бы первым компонентом препарата возросло на 6,43 процентного пункта.