Иммунолог назвал условия заражения сразу двумя штаммами коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с Москвой 24 прокомментировал вероятность заражения сразу двумя вариантами коронавирусной инфекции.
Ранее в Бельгии 90-летняя жительница умерла после того, как одновременно заразилась "южноафриканским" и "британским" штаммами коронавируса. Прививку она не получала. В марте этого года бельгийку госпитализировали с коронавирусом, уровень кислорода был хорошим. Однако через пять дней ее состояние ухудшилось.
По мнению молекулярного биолога Анны Ванкирберген, скорее всего, женщина заразилась разными вариантами вируса от двух разных людей. Связано ли именно с этим фактором быстрое ухудшение состояния, пока сказать трудно, говорит она. Однако феномен одновременного заражения несколькими штаммами, вероятно, недооценивается, считает ученый.
Собеседник Москвы 24 предполагает, что таких историй в теории может быть больше.
"Чтобы узнать, есть ли подобные заражения, необходимо либо проведение полного геномного секвенирования, либо забор ПЦР-тестов, заточенных именно на этих штаммах. Практически в рутинной практике ни то ни другое не делается. Поэтому, строго говоря, распространенность таких феноменов узнать мы не можем", – говорит Крючков.
Это возможно, когда в популяции сразу хорошо представлены, к примеру, две-три линии коронавирусной инфекции, обращает внимание эксперт.
"Представим, что 40%, условно говоря, заражены штаммом "Дельта", 30% – "британским" вариантом и остальные 30% еще каким-то. В такой ситуации близко по вероятности инфицирование сразу несколькими линиями. Хотя бы двумя. Тремя уже совсем маловероятно", – рассказал Крючков.
Иммунолог предположил, что заражение двумя вариантами вряд ли существенно влияет на течение болезни. Однако сказать об этом точно пока не представляется возможным, говорит он.
"Внутри той же "индийской" линии очень много разных штаммов. Можно ли заразиться похожими штаммами из одной линии? Наверное, почему нет. Но, думаю, на течение инфекции это особо никак не повлияет. Отличные свойства одного варианта накладываются на свойства другого и дают какой-то эффект. Если внутри линии "Дельта" свойства штаммов практически не отличаются, никакого влияния на клиническое течение болезни это оказывать не будет", – объясняет Крючков.
По словам специалиста, при попадании в организм сразу двух вариантов коронавируса эффективность вакцин в целом не снижается, особенно если оба штамма из одной линии.
"Если штаммы из разных линий, эффект с точки зрения работы вакцин может быть, но очень слабый. Но такие ситуации встречаются гораздо реже. А для России, как я уже сказал, подобные случаи крайне маловероятны", – резюмировал собеседник Москвы 24.
Ранее главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням Владимир Чуланов заявил, что в России изменят схему лечения от коронавируса. По его словам, основной группой риска остаются люди старше 65 лет, но тяжело переносят заболевание и молодые пациенты.
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