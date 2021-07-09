В РФ пока нет штамма коронавируса "Эпсилон" – Попова

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России пока не выявлены случаи заражения штаммом коронавируса "Эпсилон". Об этом сообщает РИА Новости.

Она отметила, что специалисты из РФ также используют данные, предоставляемые их коллегами из других стран.

"Но вот пока каких-то значимых рисков они не описывают, но каждая такая мутация всегда в поле зрения большого количества ученых во всем мире и, конечно же, в нашей стране", – подчеркнула Попова.

Ранее россиян предупредили об угрозе появления суперштамма коронавируса. Он может появиться в любой стране, чтобы этого избежать, нужно активно бороться против тех форм вируса, которые уже существуют.

Специалисты отметили, что возникновение новых мутаций зависит от количества заболевших, а вакцинация предотвращает циркуляцию вируса в популяции.