Россиян предупредили об угрозе появления суперштамма коронавируса

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Суперштамм коронавируса может появиться в любой стране, чтобы этого избежать, нужно активно бороться против тех форм вируса, которые уже существуют. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал доктор медицинских наук, эксперт по биологической безопасности Николай Дурманов.
"Появление суперштамма, то есть новой мутации SARS-CoV-2, которая будет настолько отличаться от предыдущих, что потребует новых методов лечения и профилактики, можно предотвратить с помощью вакцинации", – сказал он.
По словам врача, возникновение новых мутаций зависит от количества заболевших, а вакцинация предотвращает циркуляцию вируса в популяции.
"Появление новой мутантной формы означает, что вирус немного изменился и стал более заразным и, что самое главное, вакцины против прежних вариантов вируса и антитела, которые образовались у переболевших, на новые варианты будут по-прежнему действовать, но уже слабей", – пояснил Дурманов.
Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал, что возможность заболеть коронавирусом в третий раз вполне реальна, причем в таком случае болезнь может протекать в гораздо более тяжелой форме. По его словам, иммунный ответ переболевшего COVID-19 человека на инфекцию в дальнейшем может быть не таким сильным, как у прошедшего вакцинацию.
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