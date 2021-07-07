Эксперт рассказал, каким будет коронавирус через год

Академик, научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев заявил, что коронавирус перестанет доставлять хлопоты через 1–2 года, когда 80% населения будут иметь к нему иммунитет.

По его словам, болезнь станет сезонной, как другие респираторные инфекции, однако периодические вспышки заболеваемости все равно будут. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.