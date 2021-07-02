Власти Москвы сделают все, чтобы не допустить локдауна – Ракова

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что власти столицы сделают все, чтобы не допустить новый локдаун.

"Локдаун – это последняя мера, которая будет внедряться правительством Москвы", – уточнила Ракова во время выступления на Московском урбанистическом форуме.

Она также отметила, что на данный момент правительство столицы делает все возможное для того, чтобы избежать локдауна, включая систему социального мониторинга и внедрение специальных QR-кодов.

Ранее Владимир Путин заявил, что принимаемые властями некоторых регионов меры направлены на то, чтобы избежать локдауна из-за коронавируса. Глава государства подчеркнул, что в рамках этих действий в некоторых субъектах страны и вводится обязательная вакцинация для определенных категорий граждан.

Путин выразил надежду, что Россия достигнет коллективного иммунитета, чтобы во всех сферах возобновилась работа в обычном режиме.