Россияне рассказали об отношении к локдауну

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Банк "Открытие" провел опрос среди россиян об их отношении к новому локдауну. Результаты исследования приводит РИА Новости.
Всего банк опросил 1 000 россиян в возрасте от 18 до 65 лет. Более половины из них (51%) заявили, что выступают против введения локдауна. По их мнению, такой шаг может окончательно убить экономику.
При этом каждый пятый опрошенный убежден, что это единственный способ остановить рост числа заражений COVID-19.
Еще 28% респондентов выразили мнение, что для введения локдауна в их регионах нет оснований.
Ранее Сергей Собянин заявил, что победить пандемию поможет либо быстрая вакцинация, либо локдаун. По его словам, альтернатив вакцинации в борьбе с коронавирусом не существует. Другие меры лишь временные, считает мэр.
По словам градоначальника, прививки нужно делать как можно скорее, в противном случае придется уйти в локдаун и все закрыть.
Собянин заявил, что победить пандемию может либо быстрая вакцинация, либо локдаун
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