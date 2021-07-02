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Общество

09:55

Россияне рассказали об отношении к локдауну

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Банк "Открытие" провел опрос среди россиян об их отношении к новому локдауну. Результаты исследования приводит РИА Новости.

Всего банк опросил 1 000 россиян в возрасте от 18 до 65 лет. Более половины из них (51%) заявили, что выступают против введения локдауна. По их мнению, такой шаг может окончательно убить экономику.

При этом каждый пятый опрошенный убежден, что это единственный способ остановить рост числа заражений COVID-19.

Еще 28% респондентов выразили мнение, что для введения локдауна в их регионах нет оснований.

Ранее Сергей Собянин заявил, что победить пандемию поможет либо быстрая вакцинация, либо локдаун. По его словам, альтернатив вакцинации в борьбе с коронавирусом не существует. Другие меры лишь временные, считает мэр.

По словам градоначальника, прививки нужно делать как можно скорее, в противном случае придется уйти в локдаун и все закрыть.

Собянин заявил, что победить пандемию может либо быстрая вакцинация, либо локдаун

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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