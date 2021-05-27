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В мире

09:25

Ученые из Германии выявили связь между вакциной AstraZeneca и тромбами

медицина за рубежом

Фото: depositphotos/rafapress

Немецкие ученые из университета Гете во Франкфурте выявили связь между вакциной от коронавируса AstraZeneca и Johnson&Johnson и появлением тромбов у привитых пациентов, сообщает сайт "Комсомольской правды".

В результате исследований специалисты пришли к выводу, что случаи тромбоза связаны с аденовирусными векторами, которые используют эти препараты для доставки спайкового белка вируса в человеческом организме.

Ученые считают, что спайковый белок попадает не в цитозольную жидкость здоровой клетки, где, как правило, производит белки COVID-19, а в ядро этой клетки. По этой причине части белка расщепляются и проявляются мутации. Они и являются причиной образования тромбов у некоторых привитых пациентов.

Другие вакцины от коронавируса доставляют белок в ядро клетки, что позволяет избежать таких побочных эффектов.

Специалисты также предполагают, что разработчики прививок могут изменить секвенирование спайкового белка и так предотвратить его расщепление.

В апреле американская компания Johnson&Johnson объявила о решении отложить использование своей вакцины от коронавируса в странах Европы для изучения возможной связи ее применения с возникновением тромбов у привитых пациентов.

До этого в США применение препарата Johnson&Johnson приостановили в двух центрах вакцинации. Тогда сразу после прививки несколько человек почувствовали головокружение и тошноту.

Позднее федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) и управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) министерства здравоохранения и социальных служб США рекомендовали приостановить использование вакцины.

Вакцина от Johnson&Johnson стала первой вакциной, которая вводится однократно, внесенной в перечень рекомендуемых для экстренного использования. В ВОЗ уточнили, что после многочисленных испытаний вакцина показала себя очень эффективной для пожилых людей.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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