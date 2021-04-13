Johnson&Johnson отложила применение своей вакцины от COVID-19 в Европе

16:58
Фото: Szilard Koszticsak/MTI via AP
Американская компания Johnson&Johnson (J&J) объявила о решении отложить использование своей вакцины от коронавируса в странах Европы для изучения возможной связи ее применения с возникновением тромбов у привитых пациентов. Об этом сообщает РИА Новости.
"Компания сообщила, что ей известно о случаях образования тромбов после вакцинации препаратом J&J. Кроме того, мы рассматриваем эти случаи вместе с европейскими властями в сфере здравоохранения. Мы приняли решение заблаговременно отложить применение нашей вакцины в Европе", – говорится в заявлении руководства компании.
Ранее в Соединенных Штатах применение препарата Johnson&Johnson приостановили в двух центрах вакцинации. Тогда сразу после прививки несколько человек почувствовали головокружение и тошноту.
Позднее федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) и управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) министерства здравоохранения и социальных служб США рекомендовали приостановить использование вакцины.
Вакцина от Johnson&Johnson стала первой вакциной, которая вводится однократно, внесенной в перечень рекомендуемых для экстренного использования. В ВОЗ уточнили, что после многочисленных испытаний вакцина показала себя очень эффективной для пожилых людей.
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